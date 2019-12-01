Con todo y blindaje militar y policial en Uruapan, Michoacán, atentados han dejado 14 homicidios en diciembre

Uruapan, Mich., a 28 de diciembre de 2025.- Ni el anunciado despliegue de decenas de militares, guardias nacionales y policías estatales en Uruapan, tras la ejecución del alcalde Carlos Manzo Rodríguez, han frenado la narco - violencia en ese municipio, donde no han cesado los ataques armados de grupos criminales y mucho menos los asesinatos que en diciembre han cobrado la vida de 14 personas, entre ellas al menos dos mujeres; en todos los casos, los hechores han logrado darse a la fuga.

Después del municipio de Zamora que ocupa el primer lugar estatal en homicidios, se ubica precisamente Uruapan que se supone está blindado por fuerzas federales y estatales luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum anunciara que “Uruapan no estaba sola” en la segunda semana de noviembre y tras movilizaciones sociales en prácticamente todo el país por la muerte violenta de Carlos Manzo.

Sin embargo, con todo ello, en noviembre al menos 11 personas fueron asesinadas; ahora, en este mes de diciembre, la cifra es de 14 homicidios dolosos en esta racha de violencia que no cesa.

La racha

En promedio, en diciembre en el municipio de Uruapan cada tres días han matado a una persona.

El recuento hemerográfico de diferentes medios estatales, da cuenta fehacientemente de la situación real que vive Uruapan, catalogado recurrentemente como uno de los municipios más peligrosos del país y del mundo.

El 2 de diciembre colectivos de madres buscadoras apoyadas por personal de la Fiscalía estatal, informaron del hallazgo de otra osamenta humana en una fosa clandestina en un predio propiedad del diputado local Carlos Bautista Tafolla y su familia, ubicado en el Cerro de la Cruz; días antes, en noviembre, 5 cuerpos más fueron desenterradas en el mismo lugar.

El día 4 un joven fue asesinado a balazos en la colonia Morelos, aledaña al primer cuadro de la ciudad de Uruapan, en la esquina de las calles Reforma e Hilanderos; el occiso no fue identificado, sólo se supo que tenía entre 20 y 25 años de edad, tenía cabello corto, usaba lentes y vestía pantalón azul de mezclilla y sudadera color blanco.

El lunes 15 el cadáver de un hombre que presenta golpes y lesiones producidas por arma blanca, fue localizado al interior de un domicilio de la colonia La Tamacua.

El 17 de diciembre, fue hallado un hombre maniatado y asesinado a balazos al Oriente de la ciudad.

Después, ese mismo 17, otro joven fue asesinado a balazos por fuera de su domicilio en la comunidad de Caltzotzin, horas antes su vivienda había sido rafagueada por sujetos armados; la identidad de la víctima no fue revelada, sólo se supo que tenía 25 años de edad.

Un día después, otra vez en la comunidad indígena de Caltzontzin, un albañil fue asesinado a balazos por pistoleros motorizados al salir de su domicilio, sobre la calle Pípila; del atentado, solo se conoció que los sicarios iban a bordo de una motocicleta y que la víctima tenía 27 años de edad y era albañil.

El 19 de diciembre un hombre murió al ser agredido a balazos cerca de la clínica 81 del Instituto Mexicano del Seguro Social, en la colonia Valle Dorado, al Oriente de la ciudad, sobre la privada de la calle Cuitzeo; de la víctima sólo se supo que tenía entre 25 y 30 años de edad.

El sábado 20, un matrimonio muerto y una mujer lesionada, fue el saldo que dejó un ataque armado en un domicilio, perpetrado por la madrugada en la comunidad de Caltzontzin; el hecho ocurrió cuando sujetos armados ingresaron a una vivienda ubicada sobre la calle Vicente Guerrero, casi esquina con Paricutín y agredieron a tiros a los presentes para después escapar.

El 22 de diciembre, una pareja fue asesinada a balazos mientras se desplazaba en una motocicleta en la colonia Popular Campestre de Uruapan; las víctimas fueron reconocidas por sus familiares como Sarahí R., de 24 años de edad y Rogelio C., de 29 años, quienes mantenían una relación en unión libre y ambos laboraban como personal de seguridad en un establecimiento nocturno.

Ese mismo día 22, el cadáver putrefacto y carcomido de un hombre no identificado, fue localizado en la colonia Toscarina, a un costado de la Ampliación Rubén Jaramillo y El Zapién, al poniente de la ciudad; presentaba impactos de bala.

El martes 23, un hombre fue asesinado a balazos en la zona Centro de la ciudad; la víctima había sobrevivido horas antes a otro atentado; los hechos ocurrieron en la esquina de las calles Pueblita e Hidalgo.

El pasado sábado 27, un motociclista fue asesinado a balazos en el Infonavit Rosa de Castilla, al oriente de la ciudad, sobre la calle Miguel Hidalgo. Del occiso sólo se supo que tenía entre 30 y 35 años de edad.

Como se observa, de poco o nada ha servido el supuesto blindaje militar y policial anunciado por la federación a raíz del asesinato de seis balazos, del presidente municipal Carlos Manzo Rodríguez.