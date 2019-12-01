Privan de la vida a pareja en una tlapalería del fraccionamiento Colinas del Padre en Zacatecas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Diciembre de 2025 a las 21:37:25

Zacatecas, Zacatecas, a 28 de diciembre de 2025.- Una pareja, propietaria de una tlapalería, fue privada de la vida la tarde de este domingo tras un ataque con armas de fuego registrado en la calle Sierra de Quila, dentro del fraccionamiento Colinas del Padre, en la ciudad de Zacatecas.

El hecho ocurrió alrededor de las 15:30 horas y fue reportado por habitantes de la zona al número de emergencias 911, lo que provocó la movilización de cuerpos de seguridad y de auxilio hacia el sector noroeste de la capital zacatecana.

Elementos de Protección Municipal acudieron como primeros respondientes y, al ingresar al establecimiento, localizaron a una mujer y a un hombre, de aproximadamente 35 y 48 años de edad, quienes ya no presentaban signos vitales. Ambos mostraban impactos de bala en distintas partes del cuerpo, incluidos cabeza y torso.

Al lugar también arribaron integrantes de la Policía Metropolitana, la Policía Estatal Preventiva, agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado, así como personal de la Guardia Nacional, quienes resguardaron la escena.

Posteriormente, personal del Servicio Médico Forense se encargó del levantamiento de los cuerpos y del procesamiento de los indicios balísticos y periciales para las investigaciones correspondientes.