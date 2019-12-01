Ultiman a dos personas dentro del mercado de abastos en Celaya, Guanajuato

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Diciembre de 2025 a las 08:47:09

Celaya, Guanajuato, a 18 de diciembre 2025.- Un ataque armado perpetrado en un comercio del mercado de abastos de la Ciudad de Celaya, Guanajuato, dejó como saldo preliminar dos personas sin vida, un lesionado y una motocicleta dañada.

Poco antes de las 7:00 de la mañana del jueves, trabajadores de la explanada del mercado de abastos se encontraban descargando mercancía cuando se escucharon disparos de arma de fuego.

El suceso fue dado a conocer sobre unas personas lesionadas a través de la línea de emergencia 911, por lo que elementos policiacos y socorristas se desplazaron al lugar.

En los primeros reportes trascendió que, en un local de jitomates localizaron a tres hombres, uno de ellos ya no contaba con signos vitales y dos más heridos quiénes fueron trasladados a un nosocomio, sin embargo, una segunda víctima falleció en el transcurso.

Mientras que presuntamente los responsables huyeron a bordo de una motocicleta, la cual impactaron contra un taxi, por lo que huyeron a pie con rumbo desconocido

La mecánica de los hechos la determinará un equipo de investigación criminal y peritos, que trabajan en coordinación en la escena para recopilar los inicios y evidencias que serán analizadas para el esclarecimiento del ataque y confirmarán si los dos hechos tienen relación así como el número de víctimas.

Finalmente los cuerpos fueron llevados a las instalaciones del SEMEFO en la capital del estado donde les practicarán la necropsia que marca la ley.