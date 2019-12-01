Ultiman a comerciante en Lázaro Cárdenas, Michoacán

Ultiman a comerciante en Lázaro Cárdenas, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Diciembre de 2025 a las 10:19:36
Lázaro Cárdenas, Michoacán, a 6 de diciembre 2025.- El cuerpo de un comerciante que fue asesinado, se localizó en las inmediaciones de la puerta 2 de Arcelor Mittal en esta ciudad portuaria.

Fue esta mañana que autoridades policiacas fueron alertadas de que en el referido lugar ataca tirado el cuerpo sin vida de una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal quienes tras confirmar el reporte solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales últimos Escena del Crimen (USPEC) quienes quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un individuo el cual presentaba huellas de violencia, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

