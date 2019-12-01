Ultiman a balazos a un joven en Zamora, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Diciembre de 2025 a las 10:24:47
Zamora, Michoacán, a 6 de diciembre 2025.- La mañana de este sábado a un costado del Libramiento Norte fue localizado un joven sin vida, a decir de las autoridades policíacas presentaba lesiones de proyectil de arma de fuego.

Por información recabada por este medio de comunicación se conoció que al filo de las 08:00 horas en los números de emergencias reportaron una persona tirada en la citada rúa a la altura de la colonia Carmen Serdán.

 Elementos de la Guardia Nacional acudieron al lugar confirmando que se trataba de una persona sin vida con huellas de violencia, por lo que delimitaron la zona y solicitaron la intervención de las autoridades competentes.

Peritos de la Unidad de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado y Agentes de la Policía Ministerial arribaron al lugar y procesaron la escena del crimen donde encontraron varios casquillos percutidos.

Respecto a la víctima se dijo que al momento esta sin identificar, solo se dijo que vestía sudadera gris, pantalón beige, cuyo cadáver fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia, esperando sea identificado en las próximas horas.

