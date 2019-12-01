Aparatosa carambola en la autopista México-Querétaro 

Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 6 de Diciembre de 2025 a las 10:17:08

Pedro Escobedo, Querétaro, a 6 de diciembre 2025.- La madrugada de este sábado, servicios de emergencias y elementos policiales, se movilizaron a la autopista federal 57 México-Querétaro, en donde se reportó un choque múltiple.

Fue a la altura de El Ahorcado, en el municipio de Pedro Escobedo, en donde se registró la carambola entre varios vehículos, los cuales quedaron con importantes daños materiales.

A través de la línea de emergencias 911, se reportó el accidente, por lo que rápidamente, se movilizaron al lugar los servicios de emergencias para los primeros auxilios.

Una vez en la zona, se realizó la valoración de los involucrados y determinaron que sus heridas no eran graves, por lo que, no iban a requerir traslado a un hospital.

La vialidad fue abanderada por elementos de la Guardia Nacional, misma que se vio afectada por una severa carga vehicular.