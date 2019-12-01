Aparatosa carambola en la autopista México-Querétaro 

Aparatosa carambola en la autopista México-Querétaro 
Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 6 de Diciembre de 2025 a las 10:17:08
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Pedro Escobedo, Querétaro, a 6 de diciembre 2025.- La madrugada de este sábado, servicios de emergencias y elementos policiales, se movilizaron a la autopista federal 57 México-Querétaro, en donde se reportó un choque múltiple.

Fue a la altura de El Ahorcado, en el municipio de Pedro Escobedo, en donde se registró la carambola entre varios vehículos, los cuales quedaron con importantes daños materiales.

A través de la línea de emergencias 911, se reportó el accidente, por lo que rápidamente, se movilizaron al lugar los servicios de emergencias para los primeros auxilios.

Una vez en la zona, se realizó la valoración de los involucrados y determinaron que sus heridas no eran graves, por lo que, no iban a requerir traslado a un hospital.

La vialidad fue abanderada por elementos de la Guardia Nacional, misma que se vio afectada por una severa carga vehicular.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Fiscalías acuerdan trazabilidad de armas y mejora en datos sobre delitos
Muere trailero en accidente en la de Occidente 
Conductor sufre un accidente sobre la carretera Celaya contra un tractor quedando prensado en su vehículo
Ultiman a balazos a un joven en Zamora, Michoacán 
Más información de la categoria
En 2026 aumentará más de mil 462 mdp el presupuesto para seguridad y justicia
Analistas reducen pronóstico de crecimiento para México en 2025
Histórico relevo: Tammi Anguiano se convierte en la primera mujer en dirigir la Unidad Antisecuestros en Michoacán
El hombre que domó el secuestro en Michoacán recibe nuevo cargo: Rodrigo González Ramírez dirigirá la nueva caza nacional contra el delito desde la FGR
Comentarios