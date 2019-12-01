Conductor sufre un accidente sobre la carretera Celaya contra un tractor quedando prensado en su vehículo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Diciembre de 2025 a las 10:39:10

Celaya, Guanajuato, a 6 de diciembre 2025.- Fue la mañana de este sábado que a través de redes sociales dieron a conocer sobre dicho accidente a la altura de tenería de santuario.

De acuerdo a las versiones en un video El chofer de una camioneta en color blanco intentó rebasar se impactó contra el tractor perdió el control y salió de la cinta asfáltica.

El suceso fue notificado a las autoridades a través de la línea de emergencia 911 ya que a decir de los transportistas también peligraba la zona porque la camioneta del afectado era de combustible de gas por lo que rápidamente se desplazaron socorristas y elementos policíacos a la zona para brindar apoyo.

Al llegar al lugar observaron a un hombre al interior de una camioneta que se encontraba a un costado de la carretera.

De inmediato trabajaron para rescatar al lesionado que finalmente fue llevado a un nosocomio en estado delicado.

Las autoridades competentes realizarán el trabajo de investigación para determinar Las verdaderas causas de lo ocurrido.