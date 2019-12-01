Ultiman a comerciante dentro de su “vocho” en Antúnez, Michoacán: ráfagas quitan la tranquilidad a Parácuaro

Parácuaro, Mich., a 4 de enero de 2026.– La violencia volvió a teñir de sangre las calles de la comunidad de Antúnez. Un comerciante identificado como Lucio, de 53 años de edad, fue asesinado a balazos mientras conducía su vehículo, en un ataque directo que sembró el pánico entre los vecinos.

El crimen ocurrió la noche de este domingo, cuando la víctima circulaba a bordo de un Volkswagen tipo “bocho” color blanco, con placas PHL 012B, sobre la calle General Anaya, esquina con 16 de Septiembre. De acuerdo con los primeros reportes, sujetos armados interceptaron el automóvil y abrieron fuego sin mediar palabra, para después darse a la fuga.

Las detonaciones de arma de fuego alertaron a los habitantes de la zona, quienes al salir de sus domicilios confirmaron que un hombre se encontraba gravemente herido dentro del vehículo. De inmediato solicitaron el apoyo de cuerpos de emergencia y autoridades policiales.

Paramédicos y elementos de seguridad arribaron al sitio minutos después, pero nada pudieron hacer: el comerciante ya no presentaba signos vitales, quedando recostado sobre el asiento del conductor, víctima de múltiples impactos de bala.

La escena fue acordonada por la policía mientras personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán realizaba las diligencias correspondientes para integrar la carpeta de investigación por homicidio. Tras concluir las actuaciones, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se le practicará la necropsia de ley.

Hasta el momento, no hay personas detenidas y el móvil del crimen permanece bajo investigación. Mientras tanto, la ejecución ha vuelto a encender las alarmas entre comerciantes y habitantes de la región, que denuncian una creciente ola de violencia que parece no dar tregua.