Se registra rapiña tras accidente en la carretera federal México-Querétaro

Estado de México, a 5 de enero de 2026.- Un percance vial registrado en la carretera federal México–Querétaro derivó en actos de rapiña, luego de que una unidad de carga sufriera un accidente.

El hecho ocurrió cuando un tráiler que transportaba bebidas alcohólicas se salió de control y volcó a la altura del kilómetro 100, en un tramo cercano a la colindancia entre el Estado de México e Hidalgo. A consecuencia del incidente, la circulación tuvo que ser reducida, lo que ocasionó congestionamientos y demoras para los automovilistas.

Tras la volcadura, gran parte de la mercancía quedó esparcida sobre el asfalto y en los márgenes de la carretera. Esto atrajo a decenas de personas, entre habitantes de la zona y conductores, quienes comenzaron a sustraer cajas y botellas sin autorización.

Aunque al sitio acudieron elementos de seguridad y servicios de emergencia, la magnitud del saqueo impidió la recuperación del cargamento, que fue retirado casi por completo en pocos minutos. El operador del vehículo fue valorado por paramédicos en el lugar, ya que solo presentó lesiones menores que no requirieron hospitalización.

Las labores para retirar el tráiler siniestrado y limpiar la vialidad se prolongaron por varias horas, hasta que se logró restablecer el tránsito. Por su parte, las autoridades informaron que se inició una investigación para determinar las causas del accidente, deslindar responsabilidades y calcular las pérdidas económicas ocasionadas por el robo de la mercancía.

Finalmente, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para evitar este tipo de conductas, al tratarse de un delito que pone en riesgo tanto a quienes participan, como a los usuarios de la vía.