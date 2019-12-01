Asesinan a hombre a balazos afuera de Bodega Aurrera en León

Asesinan a hombre a balazos afuera de Bodega Aurrera en León
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Enero de 2026 a las 07:15:47
León, Guanajuato, a 6 de enero 2026.– A unas horas de la celebración del Día de Reyes, un hombre fue asesinado a balazos cuando salía de una tienda Bodega Aurrera, ubicada en la colonia Predio San Pablo.

El ataque ocurrió alrededor de las 11 de la noche, luego de que se reportaran múltiples detonaciones de arma de fuego en el establecimiento situado sobre el Libramiento José María Morelos, esquina con la calle José Izquierdo. Al lugar acudieron elementos de la Policía y cuerpos de auxilio, quienes localizaron a un hombre sin vida a un costado de un vehículo, con diversas heridas producidas por proyectil de arma de fuego.

De acuerdo con versiones preliminares, la víctima habría sido atacada por sujetos desconocidos justo al momento de salir del comercio, quienes tras la agresión huyeron con rumbo desconocido.

Hasta el momento, el hombre permanece en calidad de no identificado. Será la Fiscalía General del Estado la encargada de realizar las investigaciones correspondientes para determinar la mecánica de los hechos y obtener los datos generales de la víctima.

Finalmente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, en la capital del estado, donde se le practicará la necropsia de ley.

