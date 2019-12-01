“Ahorita te escucho…”: Sheinbaum ignora a padre amenazado por denunciar abuso a su hijo en una escuela; logró burlar la seguridad, pero de nada sirvió

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Enero de 2026 a las 23:14:46

Tizayuca, Hgo., a 5 de enero de 2026.— En medio de discursos sobre derechos y justicia social, la realidad volvió a irrumpir sin pedir permiso. Un joven padre, desesperado y amenazado de muerte, logró burlar sin esfuerzo el dispositivo de seguridad de la Presidenta Claudia Sheinbaum, se colocó a centímetros de ella y le pidió auxilio. La respuesta quedó registrada: “Ahorita te escucho”. Ese “ahorita” nunca llegó.

El protagonista es Juan Leonardo Pérez, de 27 años, quien asegura que ha sido amenazado de muerte tras denunciar un abuso sexual agravado contra su hijo en una escuela de Tizayuca. Sin protección, sin respuesta de autoridades locales y —según su testimonio— con pruebas desaparecidas y documentos falsificados, decidió hacer lo impensable: encarar a la Presidenta en un acto público.

Seguridad de papel

El hecho dejó al descubierto una verdad incómoda: la seguridad presidencial falló estrepitosamente.

Juan Leonardo se colocó detrás de la mandataria mientras ella ofrecía un discurso. No hubo reacción inmediata. No hubo cordón efectivo. No hubo contención. Un civil con una denuncia grave pudo acercarse como si nada a la Jefa del Ejecutivo federal.

El episodio encendió alertas no solo por el riesgo físico, sino por lo que simboliza: un Estado incapaz de proteger ni a sus ciudadanos ni a su propia Presidenta.

La denuncia que nadie quiso escuchar

Tras el evento, Sheinbaum permaneció más de hora y media tomándose selfies con asistentes. El joven, que había esperado pacientemente para ser atendido, jamás fue recibido.

La única “atención” fue permitirle entregar una nota apresurada, cuando la camioneta presidencial ya estaba en marcha.

“Me tienen amenazado de muerte”, declaró después a la prensa. La Presidenta, que minutos antes prometía justicia y derecho a la educación, se fue sin escuchar la denuncia.

Más allá del incidente de seguridad, el episodio se ha convertido en un símbolo: ciudadanos que solo pueden ser escuchados si rompen el cerco del poder, y aun así, son ignorados.

Juan Leonardo se fue igual que llegó: sin protección, sin respuesta y con miedo. La Presidenta, en cambio, se fue rodeada de cámaras, aplausos… y un silencio que hoy pesa más que cualquier discurso.