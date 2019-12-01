Asaltan a trabajador del Ayuntamiento en Ciudad Victoria, Tamaulipas; le quitaron 600 mp que depositaría en sucursal bancaria

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Enero de 2026 a las 22:58:11

Ciudad Victoria, Tamaulipas, a 5 de enero de 2026.- Un robo con violencia registrado a plena luz del día dejó como saldo la pérdida de 600 mil pesos en efectivo, recursos que un trabajador del Ayuntamiento trasladaba para realizar un depósito bancario en Ciudad Victoria, Tamaulipas.

Según el testimonio de la víctima, el responsable simuló ser repartidor de una aplicación digital para acercarse sin levantar sospechas. El incidente se registró el lunes 5 de enero, cerca de las 14:50 horas, en las inmediaciones de una sucursal bancaria ubicada sobre el bulevar Adolfo López Mateos.

Las primeras indagatorias señalan que el afectado, empleado de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, fue interceptado por un individuo que se desplazaba en motocicleta. El sujeto vestía chamarra gris y casco color verde, y bajo amenazas con un arma logró despojarlo del dinero.

Tras el reporte, elementos de la Guardia Estatal arribaron al lugar y desplegaron un operativo de búsqueda en el sector, aunque no se logró ubicar al presunto responsable. Más tarde, personal de la Unidad General de Investigación recabó la declaración del trabajador y le indicó proceder con la denuncia formal.

Personas que se encontraban en la zona, señalaron que es común observar a personal municipal efectuando depósitos, lo que podría convertirlos en objetivos frecuentes para la delincuencia.

Ante estos hechos, autoridades hicieron un llamado a fortalecer los protocolos de traslado de valores, con el fin de reducir riesgos y evitar que se repitan situaciones similares.