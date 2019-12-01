Drones y balaceras cerca de la sede del gobierno de Venezuela, desatan alarma en Palacio de Miraflores y Caracas a días del secuestro de Nicolás Maduro

Caracas, Venezuela, a 5 de enero de 2026.- La capital venezolana vivió momentos de incertidumbre este lunes por la noche tras reportes de ráfagas de disparos y detonaciones de armas de fuego en las inmediaciones del Palacio de Miraflores, en el centro de Caracas, sede del Ejecutivo venezolano. Testigos, residentes y usuarios de redes sociales difundieron videos y audios donde se escuchan los disparos, lo que provocó alarma entre la población local.

Fuentes periodísticas y observadores señalan que las detonaciones se produjeron alrededor de las 19:00–20:00 hora local (entre las 5 y las 6 de la tarde hora de México), extendiéndose por varias calles aledañas al palacio presidencial. Hasta el momento, no hay un pronunciamiento oficial detallado de las autoridades sobre la causa exacta de los disparos.

Algunos informes señalan que las fuerzas de seguridad podrían haber respondido a objetos voladores no identificados, incluidos drones que habrían sido detectados sobre la zona gubernamental, lo que desencadenó la activación de armas por parte de los cuerpos de seguridad para neutralizar la supuesta amenaza.

Tras los hechos, testigos reportaron el cierre de vías y mayor presencia de uniformados en los alrededores del Palacio de Miraflores, mientras que residentes describieron escenas de pánico y de personas resguardándose en sus hogares.

Analistas vinculan estos sucesos con el clima de tensión política que atraviesa Venezuela, especialmente tras la captura del expresidente Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero, un evento que ha generado incertidumbre y confrontación dentro del país.

Hasta el momento no se han confirmado muertes o heridos, y las autoridades han descrito la situación como “bajo control”, aunque persisten llamamientos a la calma entre la ciudadanía. Las investigaciones sobre el origen de los disparos continúan, y se espera que en las próximas horas se emitan declaraciones oficiales que aclaren los hechos.