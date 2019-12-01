Hombre es baleado en Uruapan, Michoacán; pidió ayuda a la GN en un retén

Hombre es baleado en Uruapan, Michoacán; pidió ayuda a la GN en un retén
Hombre es baleado en Uruapan, Michoacán; pidió ayuda a la GN en un retén
Hombre es baleado en Uruapan, Michoacán; pidió ayuda a la GN en un retén
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Enero de 2026 a las 07:10:31
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Uruapan, Michoacán, a 6 de enero 2026.- Un hombre que fue atacado a balazos acudió por su propio pie a pedir ayuda a policías de la Guardia Nacional que estaban en un retén.

Al respecto se informó que elementos de la Guardia Nacional se encontraban en un retén en la colonia Plan de Ayala de esta ciudad de Uruapan.

En un momento determinado llegó hasta el sitio un hombre que presentaba lesiones producidas por arma de fuego.

Con base en lo anterior el herido fue auxiliado por paramédicos que lo trasladaron a un hospital; hechos que ya son investigados por las autoridades correspondientes.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Aprehenden a sujeto presunto relacionado en los delitos de violación equiparada agravada, abuso sexual y abusos deshonestos
Aprehenden a un médico, presunto responsable de abuso sexual en agravio de su sobrina en Zacapu, Michoacán 
Arde auto en la carretera San Clemente-El Chamizal 
Hombre muere al interior de su vehículo en Colón, Querétaro
Más información de la categoria
Dan prisión preventiva a operador de confianza de Fausto Isidro Meza Flores
Revela Trump a sus encargados para coordinar situación en Venezuela
“Ahorita te escucho…”: Sheinbaum ignora a padre amenazado por denunciar abuso a su hijo en una escuela; logró burlar la seguridad, pero de nada sirvió
Se excusa Gobernador de Sinaloa tras asesinato de alto mando policiaco en Culiacán: Sabe que grupos armados rondan penal de Aguaruto, pero dice que autoridades “No estamos en cada milímetro cuadrado”
Comentarios