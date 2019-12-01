Hombre es baleado en Uruapan, Michoacán; pidió ayuda a la GN en un retén

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Enero de 2026 a las 07:10:31

Uruapan, Michoacán, a 6 de enero 2026.- Un hombre que fue atacado a balazos acudió por su propio pie a pedir ayuda a policías de la Guardia Nacional que estaban en un retén.

Al respecto se informó que elementos de la Guardia Nacional se encontraban en un retén en la colonia Plan de Ayala de esta ciudad de Uruapan.

En un momento determinado llegó hasta el sitio un hombre que presentaba lesiones producidas por arma de fuego.

Con base en lo anterior el herido fue auxiliado por paramédicos que lo trasladaron a un hospital; hechos que ya son investigados por las autoridades correspondientes.