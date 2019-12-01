Revela Trump a sus encargados para coordinar situación en Venezuela

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Enero de 2026 a las 08:19:05
Washington D. C., Estados Unidos, a 6 de enero 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump reveló que los jefes de los Departamentos de Estado y de Guerra, Marco Rubio y Pete Hegseth, respectivamente, así como el asesor en temas de seguridad y migración, Stephen Miller, serán las personas encargadas de  coordinar la transición en Venezuela.

Lo anterior lo dio a conocer en entrevista para NBC News, en la que también incluyó en el equipo encargado de la situación a su vicepresidente, JD Vance, aunque este se ha mantenido en un segundo plano.

No obstante, el mandatario estadounidense aseguró que en lo que respecta a las decisiones sobre el país sudamericano, será él quien tenga “la última palabra”.

Por su parte, el periódico The Washington Post, mencionó que la Casa Blanca consideraba a Miller, para un “rol más elevado” en la gestión de Venezuela.

El líder republicano concluyó la entrevista al mencionar que la presidenta interina Delcy Rodríguez coopera con su administración, por lo que está “contento”.

“Tengo la sensación de que están cooperando. Necesitan ayuda. Y tengo la sensación de que (Rodríguez) ama a su país y quiere que su país sobreviva”, aseguró Trump.

