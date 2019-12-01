Ultiman a comandante de Policía de Oaxaca mientras cenaba con su familia en Veracruz

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Septiembre de 2025 a las 11:44:21

Córdoba, Veracruz, a 5 de septiembre 2025.- Saúl Ríos Reyes, director de Seguridad Pública Municipal de Cosolapa, en Oaxaca, fue ultimado a balazos en Córdoba, Veracruz, mientras se encontraba en un restaurante en compañía de su familia.

De acuerdo con los primeros reportes, la noche del 4 de septiembre, el mando policiaco fue asesinado por un comando armado que ingresó al establecimiento de comida rápida y disparó en su contra en múltiples ocasiones.

Personal de seguridad y paramédicos arribó a la escena del crimen y confirmó la muerte del agente municipal.

Por lo anterior, la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) abrió la investigación pertinente al tiempo que trasladó el cuerpo al Servicio Médico Forense (Semefo) del ejido San Miguelito.

Hasta el momento las autoridades no han informado sobre la identidad o la detención de alguno o varios de los sicarios que ultimaron al comandante Ríos Reyes.