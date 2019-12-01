Ultiman a ciclista en Zamora, Michoacán

Ultiman a ciclista en Zamora, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Noviembre de 2025 a las 09:46:50
Zamora, Michoacán, 24 de noviembre del 2025.- Cuando viajaba a bordo de su bicicleta en calles de la colonia Acanto II, un hombre fue ultimado a tiros en el municipio de Zamora, Michoacán.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que sobre la calle Etolia de la referida colonia, habían a atacado a tiros a una persona.

Al sitio se trasladaron elementos de la Policía Municipal quienes al arribar encontraron a un hombre sin vida, situación por la que solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de quien un hombre el cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

