Tigres UANL, mejor conocidas como las ‘Amazonas’, se coronaron campeonas de la Liga MX Femenil

Monterrey, Nuevo León, 24 de noviembre del 2025.- Tigres de la UANL, mejor conocidas como las ‘Amazonas’ en la Liga MX Femenil, se consagraron campeonas del Apertura 2025 del futbol mexicano tras vencer a las Águilas del América, con lo que sumaron su séptimo título en su corta historia.

La figura de la gran final fue Diana Ordóñez luego de que anotó el gol que le dio a las regias del entrenador español Pedro Martínez para sentenciar el marcador global 4-3, después de que en el partido de ida el equipo se sobrepusiera a una desventaja de tres goles y empatara 3-3.

En el cotejo de vuelta, las ‘Amazonas’ lograron sacar la ventaja gracias a una terrible equivocación de la zaga azulcrema al minuto 20, situación que Ordóñez aprovechó de gran manera, se hizo de la pelota en el área y sacó un gran zurdazo para batir a la arquera rival.

Tras el gol de las felinas, América se fue con todo en la búsqueda del gol del empate y al minuto 56 estuvo cerca de empatar los cartones, con un remate al travesaño por parte de Nancy Antonio.

Tan solo dos minutos después, Antonio se equivocó y conectó una patada en la cara de Jenni Hermoso tras levantar mucho el pie, situación que le costó salir expulsada y dejar a su equipo con desventaja numérica en el terreno de juego.

Ya con una futbolista menos, América poco y nada pudo hacer para acercarse al arco de Tigres, resguardado por Cecilia Santiago y tras siete minutos de agregado, sonó el pitazo final y las “Amazonas” festejaron su séptimo título dentro de la Liga MX Femenil.