Aprehenden a presunto responsable de desaparición de un adolescente en Apatzingán, Michoacán 

Apatzingán, Michoacán, a 24 de noviembre 2025.- Rodolfo “N”, quien es señalado de ser el presunto responsable de la comisión del delito de desaparición cometida por particulares, en agravio de un adolescente, instalador de internet; ocurrido el pasado 31 de marzo de 2025, fue aprehendido por personal de la FGE.

Sobre el particular se informó que con base en los autos contenidos en la Carpeta de Investigación, el día en cita Giovanni “N”, caminaba sobre la avenida constitución de 1814, en la colonia Ejido Atimapa del municipio de Apatzingán, cundo en determinado momento le cerró el paso un automóvil Volkswagen, Jetta, del cual descendieron tres hombres que, tras agredir a golpes al adolescente, lo obligaron abordar unidad automotriz, en la que se retiraron del lugar, desconociéndose hasta el momento el paradero de la víctima.

Los hechos fueron del conocimiento de la Fiscalía Regional de Apatzingán, que inició la Carpeta de Investigación y que recabó los datos de prueba que le permitieron solicitar ante un Juez de Control la respectiva orden de aprehensión en contra de Rodolfo “N”.

Con base en el mandato, Rodolfo “N”, fue detenido por personal de la Institución y presentado ante el órgano jurisdiccional, a fin de que en dicha instancia le sea resuelta su situación jurídica.