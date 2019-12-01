Carlos Bautista Tafolla llama a dejar de “proteger delincuentes” y ofrece de 5 mil a 10 mil pesos a quienes denuncien a sus familiares criminales

Uruapan, Michoacán, 24 de noviembre del 2025.- El diputado del Movimiento del Sombrero en el estado de Michoacán, Carlos Bautista Tafolla, lanzó un contundente llamado a la ciudadanía para dejar de encubrir a familiares involucrados en actividades delictivas, asegurando que “en casa empieza la paz” y que ya no es posible “seguir protegiendo a familiares que roban, asaltan, venden cosas ilícitas, mueven carros robados o están metidos con el crimen”.

En una publicación pública, el legislador citó una frase del fallecido alcalde de Uruapan, Carlos Manzo (QEPD): “No hay que ser alcahuetes”, y afirmó que ese principio debe guiar a los ciudadanos que buscan un retorno a la seguridad en Michoacán. “Solo no puedo”, advirtió, al pedir que la población asuma un papel activo en la denuncia.

Bautista Tafolla propuso que cualquier persona que tenga un familiar involucrado en delitos acuda directamente a la Fiscalía a presentar una denuncia, donde se entregará un folio oficial. Con ese documento, explicó, el denunciante podrá contactarlo para recibir un apoyo económico “por ese valor civil”:

• $5 mil pesos cuando se trate de “un delito común comprobable”.

• $10 mil pesos cuando sea “un delito sumamente mayor”.

El diputado aseguró que todo el proceso se realizará “con discreción y respeto”, y pidió a la Fiscalía actuar “con prudencia para no poner en riesgo a quien denuncia”. Añadió que se trata de un llamado a una “ciudadanía valiente” y pidió dar “el voto de confianza para que este proceso funcione”.

“Recuerden que es mejor visitar a un familiar en la cárcel, que en el panteón. Estás a tiempo”, señaló el legislador, quien cerró su mensaje agradeciendo a quienes deseen sumarse y expresando: “Nos cuidamos todos. Dios te bendiga”.