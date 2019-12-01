Grupo Firme lo vuelve a hacer: canta corrido prohibido 'La Pantera' en La Paz, Baja California Sur

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Noviembre de 2025 a las 08:17:51

La Paz, Baja California Sur, 24 de noviembre del 2025.- Durante su presentación en La Paz, Baja California Sur, Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, volvió a interpretar el tema “La Pantera” después de que una fan le mostrara una cartulina con la frase: “Aquí traigo pa’ La Pantera”.

El hecho ocurrió en medio de la reciente escalada de violencia en el estado y el mismo día en que fueron sepultados cinco integrantes de una familia —entre ellos un niño de 10 años y un adolescente de 13— masacrados en el Pueblo Mágico de Loreto.

Baja California Sur se incorporó este año a la lista de entidades que prohíben los narcocorridos, luego de que el gobernador Víctor Manuel Castro Cosío anunciara medidas para frenar la promoción de la violencia y el crimen organizado mediante este tipo de canciones.

Con la interpretación realizada en el Estadio Arturo C. Nahl, Grupo Firme habría incurrido en apología del delito, por lo que la agrupación podría enfrentar una multa millonaria e incluso sanciones penales, de acuerdo con la normativa vigente en el estado.