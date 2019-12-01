Aprehenden a cuatro policías de Tabasco por asesinato de estudiante universitario; familiares exigen justicia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Noviembre de 2025 a las 08:34:24

Centro, Tabasco, 24 de noviembre del 2025.- Cuatro policías del estado de Tabasco fueron aprehendidos por el homicidio a balazos de un estudiante universitario identificado como Rodrigo Isidro, en hechos que ocurridos el pasado 14 de noviembre.

La Fiscalía General de Tabasco (FGE) fue quien dio a conocer la detención de los uniformados a través de un comunicado institucional, en el que dejaron claro que no habrá impunidad en el caso.

“La Fiscalía General del Estado informa que bajo el principio de cero impunidad, derivado de los actos de investigación dirigidos por el Ministerio Público y realizados por la Dirección de Policía de Investigación, personal especializado en criminalística y peritos, este día se cumplimentaron órdenes de aprehensión en contra de cuatro personas por el delito de homicidio, relacionado con el asesinato del joven estudiante”, indicó.

“Las personas detenidas formaban parte de una corporación de seguridad en el Estado y, de acuerdo con los datos recabados durante la investigación, existen elementos suficientes para imputarles su probable participación en el delito”, añadió el texto.

Cabe recordar que Rodrigo Isidro, de apenas 20 años de edad, estudiante de Medicina Veterinaria en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), fue asesinado a balazos la noche del 14 de noviembre de 2025 en la colonia José María Pino Suárez, en el municipio de Centro.

Según información de medios locales, policías estatales comenzaron una persecución en su contra y cuando lo alcanzaron le dispararon en repetidas ocasiones; familiares narraron que el cuerpo tenía tres balazos: uno en la mano izquierda, otro en el cuello y el último en la zona del corazón.

Las detenciones de los elementos policiacos tuvieron lugar un día después de la marcha que organizaron familiares y amigos de Rodrigo Isidro en la exigencia de justicia.