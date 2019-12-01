Arriban 90 elementos de Fuerzas Especiales del Ejército a Chihuahua para blindar el estado

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Noviembre de 2025 a las 08:57:10

Chihuahua, Chihuahua, 24 de noviembre del 2025.- La Secretaría de la Defensa Nacional informó que 90 elementos de las Fuerzas Especiales del Ejército mexicano arribaron a Chihuahua para reforzar las labores de seguridad en la entidad.

El contingente llegó la tarde del 23 de noviembre de 2025 a bordo de un avión Boeing 727 de transporte pesado de la Guardia Nacional, aterrizando en el Aeropuerto Internacional “General Roberto Fierro Villalobos”, procedentes de la Base Aérea Militar No. 19, en la Ciudad de México.

Estos efectivos se integrarán al despliegue operativo que mantiene la 5/a. Zona Militar, con el objetivo de fortalecer las acciones interinstitucionales en la región.

De acuerdo con la Sedena, su presencia busca inhibir actividades ilícitas de los grupos delictivos que operan en la zona.

La dependencia señaló que la misión del personal de Fuerzas Especiales será colaborar estrechamente con autoridades de los tres órdenes de gobierno, mediante labores de disuasión, prevención y patrullajes, orientadas a generar condiciones de tranquilidad para la población.

Asimismo, la Sedena aseguró que todas estas operaciones se llevarán a cabo apegadas a la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza y con respeto irrestricto a los derechos humanos.