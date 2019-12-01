Arriban 90 elementos de Fuerzas Especiales del Ejército a Chihuahua para blindar el estado

Arriban 90 elementos de Fuerzas Especiales del Ejército a Chihuahua para blindar el estado
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Noviembre de 2025 a las 08:57:10
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Chihuahua, Chihuahua, 24 de noviembre del 2025.-  La Secretaría de la Defensa Nacional informó que 90 elementos de las Fuerzas Especiales del Ejército mexicano arribaron a Chihuahua para reforzar las labores de seguridad en la entidad.

El contingente llegó la tarde del 23 de noviembre de 2025 a bordo de un avión Boeing 727 de transporte pesado de la Guardia Nacional, aterrizando en el Aeropuerto Internacional “General Roberto Fierro Villalobos”, procedentes de la Base Aérea Militar No. 19, en la Ciudad de México.

Estos efectivos se integrarán al despliegue operativo que mantiene la 5/a. Zona Militar, con el objetivo de fortalecer las acciones interinstitucionales en la región.

De acuerdo con la Sedena, su presencia busca inhibir actividades ilícitas de los grupos delictivos que operan en la zona.

La dependencia señaló que la misión del personal de Fuerzas Especiales será colaborar estrechamente con autoridades de los tres órdenes de gobierno, mediante labores de disuasión, prevención y patrullajes, orientadas a generar condiciones de tranquilidad para la población.

Asimismo, la Sedena aseguró que todas estas operaciones se llevarán a cabo apegadas a la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza y con respeto irrestricto a los derechos humanos.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Volcadura sobre Paseo de la República en Querétaro
Aprehenden a presunto responsable de desaparición de un adolescente en Apatzingán, Michoacán 
Ultiman a ciclista en Zamora, Michoacán
Camioneta cae en barranco en Pinal de Amoles; hay cinco muertos y varios lesionados 
Más información de la categoria
Confirma Bedolla, bloqueos intermitentes en carreteras por paro nacional
Camioneta cae en barranco en Pinal de Amoles; hay cinco muertos y varios lesionados 
Tigres UANL, mejor conocidas como las ‘Amazonas’, se coronaron campeonas de la Liga MX Femenil
Aprehenden a cuatro policías de Tabasco por asesinato de estudiante universitario; familiares exigen justicia
Comentarios