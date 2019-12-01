Camioneta cae en barranco en Pinal de Amoles; hay cinco muertos y varios lesionados 

Camioneta cae en barranco en Pinal de Amoles; hay cinco muertos y varios lesionados 
Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 24 de Noviembre de 2025 a las 09:11:59
Pinal de Amoles, Querétaro, a 24 de noviembre 2025.- La madrugada de este lunes, se registró un fatal accidente, sobre la carretera SJR- Xilitla, en donde una camioneta cayó a un barranco y a consecuencia cinco personas perdieron la vida y cinco más resultaron lesionadas.

El accidente ocurrió cerca de las 02:25 horas, a la altura de la localidad El Madroño, sobre el kilómetro 126+500, luego de que una camioneta perdiera el control, se saliera del camino y desbarrancara cerca de 300 metros.

Tras el accidente, servicios de emergencias se movilizaron al lugar, para desbarrancara cerca inmediato descender y rescatar a los sobrevivientes de este accidente.

Una vez en la zona donde quedó el vehículo, se realizó el rescate de cinco personas, mismas que fueron trasladadas al Hospital General de Jalpan, para continuar con la atención.

Desafortunadamente, se confirmó la muerte de cinco personas más siendo cuatro adultos y un menor de edad, por lo que de inmediato se procedió a dar parte a la Fiscalía General del Estado.

La zona fue acordonada por policías de la demarcación y se esperó el arribo de los servicios periciales, para las diligencias correspondientes y el levantamiento de los cuerpos.

