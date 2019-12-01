Ultiman a balazos a una persona en la colonia El Salitre, en Querétaro capital 

Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 17 de Febrero de 2026 a las 08:04:06

Querétaro, Querétaro, a 17 de febrero 2026.- Elementos de la Policía Municipal de Querétaro y servicios de emergencias, se movilizaron a la colonia El Salitre, en donde se reportó el asesinato de una persona.

Fue sobre la calle Manantial, en donde el ahora occiso, fue interceptado por un sujeto, y posteriormente le causó heridas con arma de fuego, para luego huir con rumbo desconocido.

A la línea de emergencias 911, se reportó la agresión, por lo que, rápidamente, se movilizaron los servicios de emergencias, quienes al llegar, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

La zona fue acordonada por policías municipales y esperaron el arribo de los servicios periciales para las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.