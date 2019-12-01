Ultiman a balazos a una persona en la colonia El Salitre, en Querétaro capital 

Ultiman a balazos a una persona en la colonia El Salitre, en Querétaro capital 
Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 17 de Febrero de 2026 a las 08:04:06
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Querétaro, Querétaro, a 17 de febrero 2026.- Elementos de la Policía Municipal de Querétaro y servicios de emergencias, se movilizaron a la colonia El Salitre, en donde se reportó el asesinato de una persona.

Fue sobre la calle Manantial, en donde el ahora occiso, fue interceptado por un sujeto, y posteriormente le causó heridas con arma de fuego, para luego huir con rumbo desconocido.

A la línea de emergencias 911, se reportó la agresión, por lo que, rápidamente, se movilizaron los servicios de emergencias, quienes al llegar, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

La zona fue acordonada por policías municipales y esperaron el arribo de los servicios periciales para las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Mediante técnicas forenses, la Guardia Civil mantiene operativos de búsqueda en Michoacán
Ultiman a balazos a una persona en la colonia El Salitre, en Querétaro capital 
Hombre en situación de calle pierde la vida al ser atropellado en el Fray Junípero Serra, en Querétaro capital
Aseguran arsenal ligado a "El Bukanas", líder criminal de Puebla y Veracruz
Más información de la categoria
Fallece Jesse Jackson, activista defensor de derechos civiles y ex compañero de Martin Luther King Jr.
Aseguran arsenal ligado a "El Bukanas", líder criminal de Puebla y Veracruz
Llegada del frente frío 35 afectará al norte de país
Ejército frustra amenaza mortal en Michoacán: desactiva dos minas terrestres en zona rural de Apatzingán
Comentarios