Hombre en situación de calle pierde la vida al ser atropellado en el Fray Junípero Serra, en Querétaro capital
Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 17 de Febrero de 2026 a las 07:52:35
Querétaro, Querétaro, a 17 de febrero 2026.- Un hombre de aproximadamente 45 años de edad, quien vivía en situación de calle, perdió la vida, luego de ser atropellado en el anillo vial Fray Junípero Serra, de la ciudad de Querétaro.

Fue a la altura del Hospital Moscati, en donde la persona fue alcanzada por un vehículo, quedando sobre la cinta asfáltica, con heridas graves.

A la zona se solicitaron los servicios de emergencias, quienes al llegar, pretendían estabilizarlo y trasladarlo al hospital, sin embargo, entró en paro, y minutos después se confirmó su muerte.

La zona fue acordonada por elementos de la Policía Municipal de Querétaro, quienes acudieron como primeros respondientes a tomar conocimiento y esperaron el arribo de los servicios periciales, para las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

