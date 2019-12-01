Autoridades confrontan a más de 40 huachicoleros en frontera con Guatemala

Tapachula, Chiapas, a 17 de febrero 2026.- Personal de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), confrontaron a alrededor de 40 presuntos huachicoleros, quienes pretendían ingresar ilegalmente combustible de Guatemala a México.

De acuerdo con información oficial, para evitar el paso de los presuntos traficantes, los uniformados realizaron varios disparos al aire, sin embargo, no hubo heridos ni detenidos.

Además, los reportes indican que los elementos navales realizaban un operativo en el río Suchiate, el cual funge como frontera natural entre México y Guatemala, con el propósito de asegurar un cargamento de gasolinas pero los presuntos traficantes opusieron resistencia.

“No puedes tirar, no puedes tirar, estamos grabando”, expresó un hombre mientras un marino le apunta con su arma, según imágenes que circulan en redes sociales.

En dicho video se ve también cómo los uniformados hacen varios disparos al aire y retroceden, al tiempo que los presuntos traficantes rescataron el cargamento de combustible y lo regresaron al lado guatemalteco en cuatro balsas elaboradas con tablas y cámaras de neumáticos que operan en la región.

Las acciones fueron atestiguadas por otras autoridades y civiles desde el Puente Internacional Rodolfo Robles, de acuerdo con fuentes de seguridad consultadas.

