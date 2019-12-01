Aseguran arsenal ligado a "El Bukanas", líder criminal de Puebla y Veracruz

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Febrero de 2026 a las 07:43:44

Chignahuapan, Puebla, a 17 de febrero 2026.- Personal de seguridad estatal y federal logró asegurar un arsenal dentro de un inmueble en el cual presuntamente se resguardaba Roberto N., alias “El Bukanas”, señalado como un líder delincuencial que opera en Puebla y Veracruz, quien, además, lleva más de 10 años prófugo de la justicia.

De acuerdo con información oficial, el operativo se realizó en el municipio de Chignahuapan, Puebla, en donde agentes de los tres niveles de gobierno incautaron 12 armas largas de fuego, dos lanzagranadas, dos granadas, cargadores abastecidos, un chaleco balístico, 1.5 kilogramos de aparente cristal y un vehículo.

Se dio a conocer que en la acción participaron elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Pública Estatal y Fiscalía General del Estado (FGE).

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno de Puebla, en el lugar presuntamente se resguardaba Roberto N., alias “El Bukanas”, identificado como generador de violencia y vinculado con delitos contra la salud, en materia de hidrocarburos y homicidio.