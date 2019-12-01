Aseguran arsenal ligado a "El Bukanas", líder criminal de Puebla y Veracruz

Aseguran arsenal ligado a "El Bukanas", líder criminal de Puebla y Veracruz
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Febrero de 2026 a las 07:43:44
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Chignahuapan, Puebla, a 17 de febrero 2026.- Personal de seguridad estatal y federal logró asegurar un arsenal dentro de un inmueble en el cual presuntamente se resguardaba Roberto N., alias “El Bukanas”, señalado como un líder delincuencial que opera en Puebla y Veracruz, quien, además, lleva más de 10 años prófugo de la justicia.

De acuerdo con información oficial, el operativo se realizó en el municipio de Chignahuapan, Puebla, en donde agentes de los tres niveles de gobierno incautaron 12 armas largas de fuego, dos lanzagranadas, dos granadas, cargadores abastecidos, un chaleco balístico, 1.5 kilogramos de aparente cristal y un vehículo.

Se dio a conocer que en la acción  participaron elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Pública Estatal y Fiscalía General del Estado (FGE).

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno de Puebla, en el lugar presuntamente se resguardaba Roberto N., alias “El Bukanas”, identificado como generador de violencia y vinculado con delitos contra la salud, en materia de hidrocarburos y homicidio.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Mediante técnicas forenses, la Guardia Civil mantiene operativos de búsqueda en Michoacán
Ultiman a balazos a una persona en la colonia El Salitre, en Querétaro capital 
Hombre en situación de calle pierde la vida al ser atropellado en el Fray Junípero Serra, en Querétaro capital
Aseguran arsenal ligado a "El Bukanas", líder criminal de Puebla y Veracruz
Más información de la categoria
Fallece Jesse Jackson, activista defensor de derechos civiles y ex compañero de Martin Luther King Jr.
Aseguran arsenal ligado a "El Bukanas", líder criminal de Puebla y Veracruz
Llegada del frente frío 35 afectará al norte de país
Ejército frustra amenaza mortal en Michoacán: desactiva dos minas terrestres en zona rural de Apatzingán
Comentarios