Llegada del frente frío 35 afectará al norte de país
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Febrero de 2026 a las 07:29:19
Ciudad de México, a 17 de febrero 2026.- El Sistema Meteorológico Nacional (SMN) prevé que la entrada del frente frío número 35 sobre el noroeste y el norte del país generará rachas de viento fuertes a muy fuertes, descenso de temperatura en esas regiones, chubascos y lluvias fuertes en Baja California y Sonora, y lluvias aisladas en Baja California Sur y Chihuahua; además de condiciones para la caída de nieve o aguanieve en la sierra norte de Baja California y lluvia engelante en el norte de Sonora.

No obstante, un anticiclón en niveles medios de la atmósfera mantendrá tiempo estable y ambiente cálido a caluroso en la mayor parte del territorio nacional.

Pronóstico de lluvias para el 17 de febrero de 2026:

  • Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California.
  • Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Sonora.
  • Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur, Chihuahua, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz (Olmeca) y Quintana Roo.
  • Posible caída de nieve o aguanieve: sierras de Baja California.
  • Lluvia engelante: sierras de Sonora (norte).

Pronóstico de temperaturas máximas para este martes:

  • De 40 a 45 °C: Michoacán, Guerrero (noroeste), Oaxaca (istmo) y Chiapas (istmo).
  • De 35 a 40 °C: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Puebla (suroeste) y Morelos.
  • De 30 a 35 °C: Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México (suroeste), Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy:

  • De -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango.
  • De -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California y Sonora.
  • De 0 a 5 °C: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.
