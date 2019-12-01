Llegada del frente frío 35 afectará al norte de país

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Febrero de 2026 a las 07:29:19

Ciudad de México, a 17 de febrero 2026.- El Sistema Meteorológico Nacional (SMN) prevé que la entrada del frente frío número 35 sobre el noroeste y el norte del país generará rachas de viento fuertes a muy fuertes, descenso de temperatura en esas regiones, chubascos y lluvias fuertes en Baja California y Sonora, y lluvias aisladas en Baja California Sur y Chihuahua; además de condiciones para la caída de nieve o aguanieve en la sierra norte de Baja California y lluvia engelante en el norte de Sonora.

No obstante, un anticiclón en niveles medios de la atmósfera mantendrá tiempo estable y ambiente cálido a caluroso en la mayor parte del territorio nacional.

Pronóstico de lluvias para el 17 de febrero de 2026:

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California.

Baja California. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Sonora.

Sonora. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur, Chihuahua, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz (Olmeca) y Quintana Roo.

Baja California Sur, Chihuahua, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz (Olmeca) y Quintana Roo. Posible caída de nieve o aguanieve: sierras de Baja California.

sierras de Baja California. Lluvia engelante: sierras de Sonora (norte).

Pronóstico de temperaturas máximas para este martes:

De 40 a 45 °C: Michoacán, Guerrero (noroeste), Oaxaca (istmo) y Chiapas (istmo).

Michoacán, Guerrero (noroeste), Oaxaca (istmo) y Chiapas (istmo). De 35 a 40 °C: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Puebla (suroeste) y Morelos.

Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Puebla (suroeste) y Morelos. De 30 a 35 °C: Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México (suroeste), Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy: