Fallece Jesse Jackson, activista defensor de derechos civiles y ex compañero de Martin Luther King Jr.

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Febrero de 2026 a las 09:49:35
Chicago, Illinois, Estados Unidos, a 17 de febrero 2026.- El reverendo Jesse Louis Jackson, activista defensor de los derechos civiles, ministro bautista y dos veces aspirante a la candidatura presidencial en Estados Unidos, murió este martes 17 de febrero de 2025 a los 84 años de edad, así lo informó su familia en redes sociales.

“Con profunda tristeza anunciamos el fallecimiento del líder de los Derechos Civiles y fundador de la Coalición Rainbow PUSH, el Honorable Reverendo Jesse Louis Jackson”, según dice un comunicado oficial en Instagram, en el que se confirmó que murió este martes, “rodeado de su familia”.

“Incansable agente de cambio, elevó la voz de quienes no la tenían, desde sus campañas presidenciales en la década de 1980 hasta la movilización de millones de personas para animarles a registrarse para votar, dejando una huella imborrable en la historia”, agrega la publicación.

Jesse Jackson reveló que padecía Parkinson en 2017 y se retiró del activismo oficialmente en 2023, a los 82 años de edad, cuando dejó el liderazgo de su organización Rainbow PUSH Coalition, que fundó en 1971 en defensa de esos derechos y de la justicia internacional.

Cabe señalar que el reverendo fundó Operation PUSH en 1971, tres años después del asesinato de su compañero de activismo Martin Luther King en Memphis, que él presenció.

