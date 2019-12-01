Ejército frustra amenaza mortal en Michoacán: desactiva dos minas terrestres en zona rural de Apatzingán

Apatzingán, Mich., a 17 de febrero de 2026.- Una amenaza silenciosa, oculta entre la tierra y los caminos rurales de la Tierra Caliente, fue neutralizada a tiempo por personal del Ejército Mexicano, al localizar y desactivar dos artefactos explosivos improvisados, presuntamente utilizados como minas terrestres, en las inmediaciones de la población de Puerta de Alambre.

La intervención se realizó durante la tarde del lunes, luego de que autoridades militares recibieran un reporte ciudadano que alertaba sobre la posible presencia de explosivos en un camino de terracería utilizado de manera cotidiana por pobladores y trabajadores del campo. Tras desplegarse en la zona, los efectivos realizaron un minucioso recorrido que los llevó hasta una huerta de limón, donde los artefactos fueron localizados a pocos metros del paso habitual.

De inmediato, especialistas en manejo de explosivos activaron los protocolos de seguridad y procedieron al retiro y neutralización controlada de las minas, las cuales fueron destruidas en un sitio seguro para eliminar cualquier riesgo a la población civil.

Fuentes consultadas señalan que no se descarta la participación de grupos delictivos, quienes habrían colocado estos artefactos con la intención de obstaculizar el tránsito o generar terror en la zona, una práctica que enciende nuevamente las alarmas sobre la escalada de violencia y el uso de tácticas propias de conflictos armados en regiones agrícolas de Michoacán.

Gracias a la acción oportuna del Ejército, no se reportaron personas lesionadas, evitando así una posible tragedia en una región donde el campo y los caminos rurales siguen siendo el sustento diario de cientos de familias.