Mediante técnicas forenses, la Guardia Civil mantiene operativos de búsqueda en Michoacán

Uruapan, Michoacán, a 17 de febrero 2026.- Con acciones que incluyen recorridos pie tierra, rastreo con binomios caninos y exploraciones técnicas en distintos puntos del estado, la Coordinación de Agrupamientos y el Agrupamiento Especial de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Guardia Civil mantienen operativos de búsqueda forense generalizada en distintos municipios de la entidad.

Sobre ello articular se informó que dichas labores contemplan búsquedas minuciosas pie tierra, aplicación de técnicas de cuadrantes para la inspección del terreno, rastreo con apoyo de binomios caninos especializados y revisión de posibles alteraciones en la superficie, en coordinación con autoridades municipales, estatales y federales.

Como parte de los procedimientos técnicos, se implementa el método de introducción de varilla en forma de “T” en el subsuelo, para detectar cambios en la densidad del terreno, además de excavaciones exploratorias en puntos estratégicos, con el objetivo de localizar indicios que contribuyan a las investigaciones en curso.

En una de estas intervenciones, realizada en la localidad de La Huizachera, municipio de Uruapan, se efectuaron inspecciones y excavaciones conforme a los protocolos establecidos, sin localizar indicios asociados a inhumaciones clandestinas. La SSP reiteró que estos operativos forman parte de una estrategia permanente de búsqueda y verificación en campo.