Ultiman a agente de la SSC en la Ciudad de México; se encontraba en su día de descanso
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Octubre de 2025 a las 13:12:12
Ciudad de México, 13 de octubre del 2025.- José Carlos, elemento de la Coordinación General de Atención a Casos de Secuestro y Extorsiones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), fue asesinado a tiros la madrugada del domingo en la colonia San Juan Xalpa, en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México.

De acuerdo con los primeros reportes, el agente se encontraba en su día de descanso y acudió a una cafetería ubicada entre la calle Bilbao y la Avenida 11, donde fue atacado por sujetos armados que huyeron del lugar tras el ataque.

Vecinos alertaron a las autoridades mediante una llamada al número de emergencias, por lo que al sitio arribaron elementos de la policía capitalina y paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), quienes confirmaron el fallecimiento del oficial.

La zona fue acordonada por agentes de investigación y peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), quienes iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer el crimen y dar con los responsables.

