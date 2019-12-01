Reportan desaparición del empresario Marco Antonio Mariño; fue visto por última vez en Reynosa, Tamaulipas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Octubre de 2025 a las 14:40:54

Reynosa, Tamaulipas, a 13 de octubre 2025.- El empresario Marco Antonio Mariño Leal, fue reportado como desaparecido y visto por última vez el pasado 9 de octubre en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas.

Cabe señalar que se trata del vicepresidente de Seguridad en la Federación Estatal de Cámaras de Comercio de dicho estado (Fecanaco).

Por su parte, el presidente del organismo empresaria, Abraham Padrón Rodríguez, informó que la fecha en la que fue visto por última vez, la víctima se dirigía a la frontera con Estados Unidos para supervisar las operaciones de una empresa de seguridad privada de su propiedad, la cual presta servicios a diversos municipios.

La Fecanaco manifestó confianza en que las autoridades localicen con prontitud al empresario Marco Antonio Mariño Leal y se dijo dispuesta a colaborar en lo que sea necesario.

En la tarjeta de búsqueda se especificó que el desaparecido es de complexión delgada, cara ovalada, cabello abundante y ondulado de color negro, con boca pequeña y con como seña particular tiene una cicatriz en el abdomen bajo por una cirugía de abdominoplastia.

Asimismo, indica que es de tex morena clara, mide 1.73 metros de alto y tiene 49 años.