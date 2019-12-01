Es muy difícil anticipar magnitud de lluvias recientes que causaron desastres: Claudia Sheinbaum

Ciudad de México, 13 de octubre del 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reconoció que “difícilmente” se hubiera podido informar con anticipación de la magnitud de las lluvias registradas en días recientes, mismas que han dejado 64 personas fallecidas y 65 desaparecidas.

Desde Palacio Nacional, en su tradicional conferencia de prensa matutina, Sheinbaum Pardo señaló que el Gobierno de México no tenía indicios científicos o meteorológicos que anticiparan la dimensión de las trombas que tuvieron lugar en cinco estados y que han dejado diversas comunidades incomunicadas.

“En esta zona del país se alertó que iba a haber lluvias fuertes, pero fueron varios fenómenos los que se presentaron que generaron esta lluvia intensa que no se esperaba que fuera de esta magnitud. No había ninguna condición científica o meteorológica que pudiera indicarnos que iba a tener esta intensidad”, declaró.

En ese sentido, la mandataria mexicana aseguró que los eventos meteorológicos que afectaron de manera principal a Veracruz, Puebla e Hidalgo se desarrollaron de manera sorpresiva, por lo que a diferencia de un huracán o ciclón, no se pudieron llevar a cabo acciones de prevención.

“Se hicieron alertamientos un día antes en distintos municipios, pero difícilmente se podía haber tenido conocimiento con mucho tiempo de anticipación, diferente a como ocurre con los ciclones o los huracanes”, dejó en claro.

