Detienen a presunto homicida de policía en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Octubre de 2025 a las 13:18:19
Ciudad de México, 12 de octubre de 2025.- Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México detuvieron a un hombre señalado como posible responsable del asesinato de un agente ocurrido el pasado fin de semana en la colonia San Juan Xalpa, alcaldía Iztapalapa.

De acuerdo con las indagatorias, el oficial, quien se encontraba en su día de descanso, fue atacado a balazos tras conversar con un grupo de personas en un camellón de la calle Bilbao. Cámaras de videovigilancia permitieron identificar a los presuntos agresores y a un vehículo blanco que huyó del lugar tras el ataque.

La detención se realizó en la colonia Lomas Altas, en la alcaldía Miguel Hidalgo, donde los policías ubicaron a un hombre que coincidía con las características de uno de los sospechosos. Durante la revisión preventiva, los uniformados aseguraron varias dosis de droga.

El detenido, de 46 años, fue presentado ante el Ministerio Público, donde se determinará su situación legal y se continuará con las investigaciones para esclarecer el homicidio del agente.

