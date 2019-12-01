Fiscalía General de Michoacán abre convocatorias para ocupar 20 plazas de Agente del Ministerio Público y 21 cargos periciales en diversas disciplinas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Octubre de 2025 a las 13:24:10

Morelia, Michoacán, 13 de octubre de 2025.- Con el objetivo de fortalecer la procuración de justicia mediante la incorporación de perfiles mejor preparados, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) emitió convocatorias públicas dirigidas a profesionistas y personal interno para ocupar 20 plazas de Agente del Ministerio Público y 21 vacantes en la Coordinación General de Servicios Periciales.

El fiscal general, Carlos Torres Piña, destacó que este proceso busca integrar a las y los mejores perfiles, con capacidad, compromiso y honestidad, que contribuyan a erradicar prácticas de corrupción y fortalezcan el trabajo institucional. “La ciudadanía debe tener la certeza de que en la Fiscalía General estamos construyendo una institución profesional, confiable y cercana a la gente”, subrayó.

De acuerdo con la convocatoria, se abrieron 10 espacios de Ministerio Público para personal interno y 10 para personas externas.

En el área pericial se requiere cubrir los perfiles de Perito Responsable de Bodega de Evidencias, Perito en Genética, Química, Balística, Antropología Física, Criminalística, Intérprete Traductor de Inglés-Español, Médico Legista y Auxiliar Pericial, distribuidos en las regiones de Morelia, Zamora, Apatzingán, Huetamo y Uruapan.

Las y los aspirantes deberán contar con título y cédula profesional en el área correspondiente, aprobar el curso de Formación Inicial y las evaluaciones de control de confianza.

La documentación se recibirá hasta el 17 de octubre de 2025, a través del portal oficial www.fiscaliamichoacan.gob.mx/convocatorias_y_consultas.

El proceso de selección incluirá la revisión curricular, entrevistas, y exámenes médicos, psicológicos y de conocimientos, los cuales se aplicarán en el Instituto de Capacitación y Servicio Profesional de Carrera de la FGE.

Las evaluaciones estarán a cargo de las Comisiones de Evaluación integradas por representantes de diversas áreas de la institución y del Órgano Interno de Control.