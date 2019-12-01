Presunto responsable del homicidio de un albañil en Pátzcuaro, Michoacán es vinculado a proceso 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Octubre de 2025 a las 13:59:02
Morelia, Michoacán, a 13 de octubre 2025.- Un Juez de Control determinó vinculación a proceso en contra de Ricardo “N”, presunto responsable del homicidio de un hombre de oficio albañil, ocurrido en Pátzcuaro.

Sobre el particular se informó que con base en las investigaciones se logró establecer que el 27 de marzo pasado, Ricardo “N” ingresó a un predio ubicado en la colonia Niños Héroes, donde se encontraba Jesús Ulises R., en contra de quien el investigado accionó un arma de fuego, privándolo de la vida.

Con los datos de prueba recabados, la Unidad Especializada de Investigación del Homicidio Doloso acreditó la identidad y posible participación del agresor, por lo que solicitó y obtuvo la respectiva orden de aprehensión. Dicho mandato fue cumplimentado por agentes de la Policía de Investigación, quienes lo presentaron ante el Juez de Control.

En audiencia, el órgano jurisdiccional emitió auto de vinculación a proceso; impuso la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar y estableció un un plazo de tres meses para el cierre de las investigaciones.

