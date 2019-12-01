Trump, Catar, Egipto y Turquía firman fin del conflicto bélico Israel-Gaza

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Octubre de 2025 a las 12:48:12

Sharm el Sheij, Egipto, a 13 de octubre 2025.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el fin del conflicto bélico entre Israel y un grupo extremista que controla Gaza, en la ciudad de Sharm el Sheij, en Egipto.

Además, del mandatario estadounidense, los gobernante de Egipto, Abdelfatah al Sisi; Turquía, Recep Tayyip Erdogan, y de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, plasmaron su firma en el documento que marca el fin de más de dos años de conflicto bélico.

“Fue un gran obstáculo. Pero todo salió tan bien que nadie podía creer que estuviéramos aquí, certificando y terminando todo, y todos estuvieran contentos. Nunca antes había visto tanta felicidad”, dijo el líder republicano.

En el evento estuvieron presentes más de 30 jefes de Estado de todo el mundo, entre ellos Pedro Sánchez, de España.

Cabe señalar que, el presidente Trump aseveró que este tratado de paz evitó que las tensiones escalaran de tal forma que hicieran estallar la Tercera Guerra Mundial.

“Es el acuerdo más grande y complejo, y también es el lugar que podría provocar problemas tremendos, como la Tercera Guerra Mundial. La Tercera Guerra Mundial comenzaría en Oriente Medio, y eso no va a ocurrir. De hecho, no queremos que comience en ningún lugar, pero no va a ocurrir. Así que solo quería darles las gracias a todos”, declaró el mandatario estadounidense.