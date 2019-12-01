Quedan en libertad esposa e hijo de "Lord Pádel" en el Estado de México

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Octubre de 2025 a las 12:26:28

Tlalnepantla, Estado de México, 12 de octubre de 2025.- Karla N. y Germán N., esposa e hijo de Alejandro Germán “N”, conocido como “Lord Pádel” por presuntamente agredir a un instructor durante un torneo, recuperaron su libertad luego de que un juez de control del Estado de México modificara la medida cautelar de prisión preventiva justificada que enfrentaban.

Fuentes judiciales informaron que la audiencia se llevó a cabo este domingo en los juzgados de control de Barrientos, Tlalnepantla, donde tras cinco horas de deliberación, el juez determinó que ambos podrían continuar su proceso en libertad.

Karla N. y Germán N. fueron vinculados a proceso por el delito de tentativa de homicidio, tras presuntamente lesionar al instructor Israel N. y amenazar a una testigo durante un torneo de pádel.

Desde su vinculación, el pasado 9 de agosto, ambos permanecían recluidos en el Centro Penitenciario de Tlalnepantla.

Durante la audiencia, la Fiscalía del Estado de México solicitó mantener la prisión preventiva al argumentar que existía un riesgo para la integridad de la víctima y los testigos; sin embargo, el juez resolvió modificar la medida, permitiendo su liberación bajo condiciones aún no precisadas.

El proceso judicial contra los tres acusados, incluido Alejandro Germán “N.”, continuará en las próximas semanas.