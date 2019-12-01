Ultiman a director del penal de La Toma en Córdoba, Veracruz

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Agosto de 2025 a las 14:36:31

Córdoba, Veracruz, 14 de agosto de 2025.– Un grupo armado asesinó al director del penal de La Toma, René Vergara, cuando salía de su domicilio en el fraccionamiento Valle Verde, en la región montañosa central del estado.

Testigos señalaron que el funcionario se disponía a abordar la camioneta oficial del reclusorio para dirigirse a su trabajo cuando fue interceptado por los agresores, quienes abrieron fuego en su contra. El cuerpo de Vergara quedó sobre la banqueta, a un costado del vehículo.

El ataque provocó una amplia movilización de corporaciones de seguridad que desplegaron operativos en la zona para ubicar a los responsables. Sin embargo, hasta el momento no se reportan personas detenidas.

La Fiscalía General del Estado informó que la Fiscalía Regional de Córdoba inició una carpeta de investigación para esclarecer el crimen y llevar ante la justicia a los responsables de este homicidio.