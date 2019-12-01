Camión de carga arde en plena Autopista de Occidente, en Michoacán; lo atribuyen a fallo mecánico

Camión de carga arde en plena Autopista de Occidente, en Michoacán; lo atribuyen a fallo mecánico
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Noviembre de 2025 a las 15:10:35
Tanhuato, Mich., a 22 de noviembre de 2025.— La tarde de este sábado, un impresionante incendio consumió por completo un camión de carga que circulaba por la Autopista de Occidente, en el tramo México – Guadalajara, provocando alarma entre automovilistas y un operativo inmediato de cuerpos de emergencia.

De acuerdo con los primeros informes, el siniestro se habría originado de manera repentina cuando el vehículo presentó una falla mecánica que derivó en el estallido de llamas en la parte frontal de la unidad. El conductor logró detenerse y ponerse a salvo antes de que el fuego se propagara.

A pesar del intenso incendio, no se registraron personas lesionadas, confirmaron autoridades que acudieron al sitio. Bomberos, elementos de la Guardia Nacional y personal de la concesionaria arribaron para controlar el fuego, enfriar los restos del camión y comenzar con la evaluación de daños.

El tránsito vehicular se vio parcialmente afectado durante las maniobras, aunque se mantuvo abierto con circulación lenta. Peritos realizan las verificaciones correspondientes para determinar con precisión la causa del incidente.

