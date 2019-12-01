Envían a Bolsonaro a prisión por riesgo de escape; aseguran que intentó retirar tobillera

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Noviembre de 2025 a las 14:50:30

Sao Paulo, Brasil, a 22 de noviembre 2025.- El Supremo Tribunal de Brasil ordenó el arresto preventivo del expresidente Jair Bolsonaro, por lo que el ex presidente deberá ser internado en una prisión federal, previo al inicio del cumplimiento de su sentencia de 27 años por liderar un intento de golpe de Estado.

Lo anterior se dio a conocer luego de que un juez afirmó que tenía intención de fugarse, ya que intentó retirarse la tobillera con localizador que lleva desde el día que recibió su pena.

Según, Alexandre de Moraes, juez del Supremo Tribunal que supervisó el caso, el ex mandatario brasileño alteró su dispositivo de localización a las 0:08 horas del 22 de noviembre.

“Esa información muestra la intención del condenado de romper la pulsera de tobillo para garantizar el éxito de su fuga, lo que se vería facilitado por la confusión que causaría una manifestación organizada por su hijo”, alegó el magistrado.

El político, de 70 años, fue llevado desde su casa, donde estaba bajo arresto domiciliario, a la sede de la policía federal en la capital, Brasilia.

La detención "debe llevarse a cabo con todo respeto a la dignidad del expresidente Jair Messias Bolsonaro, sin el uso de esposas y sin ninguna exposición mediática”, agregó de Moraes.