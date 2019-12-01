En Uruapan, Michoacán, rescatan a tres personas secuestradas y detienen a un presunto plagiario

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Noviembre de 2025 a las 13:09:15
Uruapan, Michoacán, a 22 de noviembre 2025.- En una acción coordinada entre elementos de la Secretaría de Marina y de las fiscalías de Michoacán y Colima, se logró rescatar a tres personas que estaban privadas de su libertad y detener a un presunto plagiario.

Al respecto se informó que una vez que las autoridades tuvieron conocimiento del secuestro de las tres personas se llevaron a cabo tareas de investigación e inteligencia.

Una vez que se dio con el sitio de la casa de “seguridad” se implementaron acciones operativas coordinas entre las mencionadas dependencias.

Como resultado del operativo se logró rescatar dañas y salvas a las tres personas plagiadas y detener a un presunto secuestrador, miso que fue puesto a disposición las autoridades correspondientes para los efectos de ley.

Noventa Grados
