Trump da ultimátum a Ucrania para que acepte su plan de paz

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Noviembre de 2025 a las 11:55:52

Washington D. C., Estados Unidos, a 22 de noviembre 2025.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un ultimátum para que el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, acepte el plan de paz propuesto por la Casa Blanca para poner fin a la guerra, antes del próximo jueves 27 de noviembre de 2025, Día de Acción de Gracias.

“Si las cosas funcionan bien, se pueden prorrogar los plazos. Pero el jueves es el día que consideramos oportuno”, declaró el mandatario estadounidense en una entrevista con la emisora Fox Radio.

Las declaraciones del líder republicano se dieron después de que el diario The Washington Post publicó con base en citas de fuentes familiarizadas en el tema, que el Gobierno Estadounidense le aseguró a Kiev que si no acepta su propuesta perderá su apoyo.

Al ser cuestionado sobre el tema, el empresario de bienes raíces señaló que si Ucrania acepta el plan perderá solo una fracción del territorio que ya es controlado por Moscú.

Además, el presidente Trump recalcó que hasta ahora Estados Unidos ha transferido a Kiev “las mejores equipamientos militares del mundo”.