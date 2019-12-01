Subastan en millonaria cifra cámara fotográfica del papa Francisco

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Noviembre de 2025 a las 13:53:27
Ciudad del Vaticano, a 22 de noviembre 2025.- Una cámara fotográfica de la marca Leica que perteneció al difunto papa Francisco fue subastada en Viena, Austria, por la cantidad de 6.5 millones de euros, los cuales se dedicarán a obras de caridad por expreso deseo del pontífice.

Cabe señalar que la herramienta de modelo M-A, es es una creación exclusiva, con un cuerpo revestido en blanco, en alusión a la vestimenta papal, y con varios grabados, entre ellos el lema de Francisco, ‘Miserando atque Eligendo’ (Lo miró con misericordia y lo eligió) o el escudo de armas del Vaticano, la cual fue un regalo para el difunto líder de la iglesia católica.

El precio de salida, fijado en 30 mil euros, quedó rápidamente superado y llegó a los 150 mil euros ya en la puja en línea abierta hace unos días, más del doble de la valoración del aparato.

Por su parte, el director de la casa de subastas, Alexander Sedlak, aseguró que esta puja ha sido “la más emocionante en la historia de Leica”.

“Esto demuestra que las cámaras Leica no son solo herramientas fotográficas, sino también artefactos históricos”, afirmó Sedlak.

