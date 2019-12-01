Dos muertos y tres lesionados deja accidente múltiple en la carretera Silao–Irapuato

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Noviembre de 2025 a las 13:22:07

Silao, Guanajuato, a 22 de noviembre 2025.- Dos personas fallecidas y tres más lesionadas —una de ellas de gravedad— fue el saldo de un aparatoso accidente ocurrido la mañana de este viernes en la carretera federal 45, a la altura de la comunidad El Espejo, informó la Secretaría de Seguridad y Paz.

El percance involucró a cuatro vehículos: dos tráileres, un autobús de pasajeros y una camioneta. Tras la colisión, un tráiler y la camioneta se incendiaron, lo que provocó la rápida movilización de los cuerpos de emergencia.

Bomberos de Silao, con apoyo de la Coordinación Estatal de Protección Civil, trabajaron intensamente hasta sofocar por completo las llamas y asegurar la zona.

Las labores de limpieza y retiro de unidades continúan en coordinación con la Policía Estatal de Caminos, la Guardia Nacional y las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado.

Las personas lesionadas recibieron atención inmediata por parte de los cuerpos de emergencia. Además, el Gobierno del Estado brindará acompañamiento tanto a los heridos como a los familiares de las víctimas mortales.