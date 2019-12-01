Aseguran sustancias nocivas en empresa de paquetería de Tarímbaro, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Noviembre de 2025 a las 15:42:35

Tarímbaro, Michoacán, 22 de noviembre de 2025.- Autoridades federales decomisaron distintos cargamentos de droga encontrados en una empresa de paquetería ubicada sobre la carretera Morelia–Salamanca, durante una inspección realizada como parte de operativos de seguridad en la región.

La revisión se llevó a cabo cuando personal de la Policía Federal Ministerial, apoyado por un binomio canino, acudió al establecimiento para verificar mercancía que generó sospechas. Durante el recorrido por las instalaciones, el agente canino marcó un paquete que contenía un pequeño carrito de cartón con diseño de caja refrigerada para helados. Al abrirlo, el personal localizó cinco envoltorios elaborados con plástico que resguardaban cuatro kilos 850 gramos de cocaína.

En el mismo sitio se identificó otro paquete sospechoso. Tras la inspección, fueron asegurados cinco envoltorios adicionales que contenían cinco kilos 380 gramos de comprimidos presuntamente elaborados con fentanilo. Ambos hallazgos fueron embalados y trasladados para su análisis pericial.

El aseguramiento motivó el inicio de una carpeta de investigación por delitos contra la salud, a fin de determinar el origen de los envíos y la posible participación de particulares o grupos dedicados al tráfico de sustancias ilícitas mediante servicios de mensajería.

La representación federal continuará integrando los datos necesarios para definir responsabilidades y proceder conforme a la ley, mientras el material asegurado queda bajo resguardo oficial.