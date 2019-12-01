Aseguran dos campamentos clandestinos, una Jeep robada y más de 5 kilos de estupefaciente en operativo sorpresa del Plan Paricutín en Uruapan, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Noviembre de 2025 a las 14:06:26
Uruapan, Mich., a 22 de noviembre de 2025.— Un operativo relámpago del Plan Paricutín, dentro del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, reveló lo que parecían ser dos centros neurálgicos de una célula criminal que operaba en la zona. En una acción contundente, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y de la Defensa Nacional irrumpieron entre brechas y zonas boscosas para desmantelar dos campamentos clandestinos que funcionaban fuera del radar… hasta hoy.

Las fuerzas estatales y federales sorprendieron a los ocupantes —quienes huyeron entre la maleza— y procedieron a destruir ambas estructuras con el método de incineración, levantando columnas de humo que se hicieron visibles a varios kilómetros, símbolo del desmantelamiento de otro tentáculo criminal en la región. Pero el hallazgo no terminó allí.

En el interior de uno de los campamentos, los agentes localizaron cinco kilogramos de sustancia granulada con las características propias de la metanfetamina, un golpe directo al bolsillo del grupo delictivo responsable. Junto al cargamento, un vehículo Jeep blanco con reporte de robo vigente estaba listo para ser utilizado presumiblemente en actividades ilícitas.

Todo lo decomisado fue asegurado y trasladado ante la autoridad competente, que ya analiza su vínculo con otros hechos delictivos registrados en la zona de Uruapan durante las últimas semanas.

 

