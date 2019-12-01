Localizan a hombre sin vida en camino rural de Celaya; permanece sin identificar

Localizan a hombre sin vida en camino rural de Celaya; permanece sin identificar
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Marzo de 2026 a las 19:00:07
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Celaya Gto., 31 de marzo de 2026.- Con huellas de violencia e impactos producidos por arma de fuego fue localizado sin vida un masculino del cual hasta el momento se desconoce identidad.

Se trata de un hombre de alrededor de 30 a 35 años qué vestía una chamarra en color negro de piel mismo que fue localizado boca abajo.

El suceso se dio a conocer a través de la línea de emergencias 911 poco después de las 4 de la tarde de este martes sobre una persona inmóvil en un camino de terracería ubicado entre sembradíos de las comunidades San Luis Rey San José de Mendoza y San Miguel octopan.

Elementos de la guardia nacional municipales así como socorristas de Protección Civil llegaron a la escena donde localizaron a la víctima quien según versiones presentaba dos impactos de arma de fuego en el pecho y uno en el rostro. 

El hallazgo fue notificado a la fiscalía de la región los cuales llegaron para procesar la escena y comenzar el acta de investigación para esclarecer el crimen.

Finalmente la unidad de traslado de indicios ante SEMEFO traslado el cuerpo a las instalaciones donde le practicarán la necropsia te marca la ley.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Emboscan civiles armados a policías en Escuinapa, Sinaloa; hay 4 elementos fallecidos y un herido
Hallan a joven golpeado en la colonia Ejidal Sur de Zamora, Michoacán 
Muere soldado en explosión en vivienda usada como campamento militar en Culiacán, Sinaloa
Localizan a hombre sin vida en camino rural de Celaya; permanece sin identificar
Más información de la categoria
Muere soldado en explosión en vivienda usada como campamento militar en Culiacán, Sinaloa
El colmo de la 4T: Despojan predio y roban 211 autos en Veracruz al Instituto para Devolver lo Robado … y nadie lo notó durante años
Quien quiera ser candidato, que no tenga pendientes con la ley, pide Bedolla al legislativo local
Ordenan reponer proceso de investigación a Mario Aburto por tortura en su contra
Comentarios