Localizan a hombre sin vida en camino rural de Celaya; permanece sin identificar

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Marzo de 2026 a las 19:00:07

Celaya Gto., 31 de marzo de 2026.- Con huellas de violencia e impactos producidos por arma de fuego fue localizado sin vida un masculino del cual hasta el momento se desconoce identidad.

Se trata de un hombre de alrededor de 30 a 35 años qué vestía una chamarra en color negro de piel mismo que fue localizado boca abajo.

El suceso se dio a conocer a través de la línea de emergencias 911 poco después de las 4 de la tarde de este martes sobre una persona inmóvil en un camino de terracería ubicado entre sembradíos de las comunidades San Luis Rey San José de Mendoza y San Miguel octopan.

Elementos de la guardia nacional municipales así como socorristas de Protección Civil llegaron a la escena donde localizaron a la víctima quien según versiones presentaba dos impactos de arma de fuego en el pecho y uno en el rostro.

El hallazgo fue notificado a la fiscalía de la región los cuales llegaron para procesar la escena y comenzar el acta de investigación para esclarecer el crimen.

Finalmente la unidad de traslado de indicios ante SEMEFO traslado el cuerpo a las instalaciones donde le practicarán la necropsia te marca la ley.